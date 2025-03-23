كييف تعلن إسقاط 97 من أصل 147 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليغرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 97 من أصل 147 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 147 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو، وبريانسك، وكورسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وبريمورسك بمنطقة زابوريجيا المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت القوات الأوكرانية 97 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق جنوب وشمال وغرب ووسط أوكرانيا."

وأضاف البيان أن 25 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تلحق أي أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق كييف، وخاركيف، وسومي، وتشرنيجوف، وأوديسا، ودونيتسك نتيجة للهجوم المعادي.