رئيس وزراء بريطانيا: ترامب محق بشأن الالتزام الدفاعي الأوروبي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق في مسألة أنه يجب على الدول الأوروبية أن تتحمل قدرا أكبر من اعباء الدفاع الجماعي عن نفسها.

وقال ستارمر في مقابلة مع الصحيفة "نحتاج إلى التفكير في الدفاع والأمن بطريقة أكثر إلحاحا".

وأضافت الصحيفة أن ستارمر يحاول حشد قوة عسكرية متعددة الجنسيات يصفها بأنها تحالف من الراغبين في الحفاظ على أمن المجال الجوي لأوكرانيا وموانئها وحدودها بعد أي تسوية سلمية.

وفيما يتعلق بترامب، قال ستارمر "أعتقد أن علاقتنا جيدة على المستوى الشخصي".

لكنه أضاف أن سياسات الرئيس الأمريكي مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب البريطاني وانتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسببت في "قدر كبير من الارتباك".