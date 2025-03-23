مقتل 4 أشخاص جراء حرائق غابات في كوريا الجنوبية وإعلان حالة الكارثة

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حرائق الغابات التي اندلعت في كوريا الجنوبية، وأعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية في وقت متأخر من يوم السبت.

ونقلت يونهاب عن وزارة الداخلية والسلامة قولها إن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ في مدينة أولسان ومقاطعة شمال جيونج سانج ومقاطعة جنوب جيونج سانج في جنوب شرق البلاد في الساعة السادسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش). وكانت حرائق الغابات تجتاح مناطق من بينها سانشيونج بمقاطعة جنوب جيونج سانج،

وقال مسؤولون محليون إنه تم العثور على اثنين من مسؤولي الإطفاء ميتين. وبلغت الحصيلة الإجمالية حتى مساء السبت أربعة قتلى وستة جرحى.