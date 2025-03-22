الصين تكشف عن قاطع قوي للكابلات في أعماق البحار

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الصين كشف لأول مرة عن قيامها بتطوير آلة مدمجة قوية لقطع الكابلات في عمق البحر لها قوة كافية على قطع خطوط الاتصالات.

وذكر التقرير، نقلا عن ورقة بحثية نشرت في مجلة ميكانيكال انجنيير باللغة الصينية في 24 فبراير الماضي، أن الآلة قادرة على العمل على عمق يصل إلى 4000 متر (13123 قدما) وقد تم تصميمها للاستخدام مع القطع المتقدمة المأهولة أو غير المأهولة في البلاد.

وبرزت الكابلات تحت سطح البحر كنقطة ضعف رئيسية تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم حال تصاعد التوترات أو الصراع المباشر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن القاطع الذي كشفت عنه الصين، والذي طوره المركز العلمي الصيني للأبحاث الخاصة بالسفن ومختبر الدولة الرئيسي للمركبات المأهولة في أعماق البحار، يستهدف ما يسمى بـ "الكابلات المدرعة"، وهي خطوط ذات أغلفة من الفولاذ والمطاط والبوليمر تُشكِّل الغالبية العظمى من عمليات نقل البيانات العالمية.

واضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه تم تصميم هذه الآلة لأغراض الإنقاذ المدني والتعدين في قاع البحار، إلا أن قدراتها الأخرى يمكن أن تثير القلق لدى الدول.