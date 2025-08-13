"قبة أمريكا الذهبية".. لماذا استبعد ماسك من أضخم مشروع دفاعي في التاريخ؟

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية عرضاً تقديمياً لقبة أمريكا الذهبية بحضور نحو 3000 شركة دفاعية الأسبوع الماضي ولوحظ عدم ذكر شركة "سبيسط إكس التابعة للملياردير الشهير إيلون ماسك.

وكانت تقارير قالت إن شركة "سبيس إكس" كانت من بين المرشحين الأوفر حظا لتأمين العقود الحكومية لنظام القبة الذهبية إلى جانب شركة البرمجيات بيتر ثيل.

في حين جاء في تقديم عرض الشرائح شركة الدفاع العملاقة لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وكذلك شركة بوينج إلا أن الشرائح لم تذكر شركة استكشاف الفضاء التجارية التابعة لإيلون ماسك، سبيس إكس.

وكانت"رويترز" ذكرت أن "سبيس إكس" هي المرشح الأوفر حظًا لبناء أجزاء من القبة الذهبية، وقال ماسك عبر منصة "إكس" إن الشركة "لم تحاول التقدم بعطاءات للحصول على أي عقد في هذا الصدد.. نفضل بشدة التركيز على نقل البشرية إلى المريخ".

"القبة الذهبية"

وتشمل منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الرائدة لإدارة ترامب أربع طبقات - واحدة قائمة على الأقمار الصناعية وثلاث على الأرض - مع 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي.

تقدر تكلفة النظام بنحو 175 مليار دولار، لكن الشرائح تظهر أن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على البنية الأساسية للمشروع لأن عدد منصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام لم يتم تحديده بعد.

وقال مسؤول أمريكي: "لديهم أموال طائلة، لكن ليس لديهم هدف لتكاليفها بعد"،حتى الآن، خصص الكونغرس 25 مليار دولار لمشروع "القبة الذهبية" في مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره ترامب في يوليو، كما خُصص مبلغ 45.3 مليار دولار إضافي للمشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026، وفق ndtv .

تم تصميم نظام القبة الذهبية كدرع دفاعي صاروخي متعدد الطبقات للولايات المتحدة، وهو مستوحى من القبة الحديدية الإسرائيلية، ولكنه أكبر بكثير بسبب الجغرافيا التي سيحتاج إلى حمايتها والتعقيد بسبب التهديدات المتنوعة التي سيواجهها.

4 طبقات

وبحسب الشرائح، يتكون هيكل النظام من أربع طبقات متكاملة: طبقة الاستشعار والاستهداف الفضائية للإنذار الصاروخي وتتبعه، فضلاً عن "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية، ومصفوفات رادار، وربما ليزر.

وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صاروخي كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقاً لخريطة موجودة في العرض التقديمي - لصواريخ الجيل التالي الاعتراضية (NGI) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن والتي ستكون جزءًا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي عالية الارتفاع التي تصنعها شركة لوكهيد أيضًا.

تُشغّل الولايات المتحدة مواقع إطلاق صاروخ باليستي أرضي (GMD) في جنوب كاليفورنيا وألاسكا. وتنص هذه الخطة على إضافة موقع ثالث في الغرب الأوسط لمواجهة أي تهديدات إضافية.

مرحلة التعزيز

أحد الأهداف الرئيسية للقبة الذهبية هو إسقاط الأهداف خلال "مرحلة التعزيز"، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع للصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض، بل يهدف إلى نشر صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة أكبر.

وأشار العرض إلى أن الولايات المتحدة "قامت ببناء مركبات اعتراضية ومركبات إعادة دخول"، لكنها لم تقم أبدًا ببناء مركبة يمكنها التعامل مع حرارة إعادة الدخول أثناء استهداف صاروخ عدو.

وستتضمن خطوط الدفاع الأخيرة التي يطلق عليها اسم "الطبقة السفلية" و"الدفاع عن المنطقة المحدودة" رادارات جديدة وأنظمة حالية مثل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت وقاذفة "مشتركة" جديدة ستطلق صواريخ اعتراضية حالية ومستقبلية ضد جميع أنواع التهديدات.

وأمام الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء، الذي تم تأكيده الشهر الماضي لقيادة مشروع القبة الذهبية، 30 يوماً من تاريخ تأكيد تعيينه في 17 يوليو لتشكيل فريق، و60 يوماً أخرى لتقديم تصميم أولي للنظام، و120 يوماً لتقديم خطة تنفيذ كاملة، بما في ذلك تفاصيل القمر الصناعي والمحطة الأرضية، حسبما قال أشخاص مطلعون على مذكرة وقعها وزير الدفاع بيت هيجسيث .

وتسعى الخطة التي تمتد لعشر سنوات إلى تمويل عقود لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البحث والتطوير والأمن السيبراني، فضلاً عن نشر أنظمة الدفاع ضد الصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الأسرع من الصوت والصواريخ الباليستية.