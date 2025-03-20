ألمانيا تحدث نصائح السفر إلى أمريكا بعد اعتقال مواطنيها

حدثت برلين نصائح السفر إلى الولايات المتحدة عقب عدة حوادث تم فيها اعتقال مواطنين ألمان فور وصولهم إلى البلاد.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الألمانية، فإن وجود سجل جنائي في الولايات المتحدة، أو تقديم معلومات خاطئة حول الغرض من السفر، أو حتى تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لفترة قصيرة، قد يؤدي إلى الاعتقال والاحتجاز والترحيل عند الدخول أو المغادرة.

ويأتي التحديث بعد تسجيل ثلاث حالات اعتقال حديثة لمواطنين ألمان فور وصولهم إلى الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الحالات، مواطن ألماني مقيم في أمريكا، تم احتجازه في بوسطن لأكثر من أسبوع، وفقا لأفراد عائلته.

أما في الحالتين الأخريين، فتمكن الأفراد المعنيون في النهاية من العودة إلى ألمانيا، وفق ما أفادت به الوزارة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تتعامل مع هذه الحوادث بجدية، مشيرا إلى أنه تقرر يوم الثلاثاء تعديل نصائح السفر والأمن للمواطنين الألمان، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة.