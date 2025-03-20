زيلينسكي يخالف رواية الحكومة الأمريكية بشأن مكالمته مع ترامب

خالف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رواية الحكومة الأمريكية بشأن مكالمته مع الرئيس دونالد ترامب في نقطة مهمة.

ووفقا للجانب الأمريكي، اقترح ترامب، خلال مكالمة أجريت يوم الأربعاء مع زيلينسكي، أن تتولى الولايات المتحدة ملكية شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا كضمان أمني.

إلا أن زيلينسكي صرح لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن النقاش اقتصر فقط على محطة زابوريجيا النووية الواقعة تحت السيطرة الروسية.

وتعد المحطات النووية العمود الفقري لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا التي تعاني من ويلات الحرب، خاصة بعد تضرر العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم جراء الهجمات الروسية.

وتسيطر الحكومة في كييف حاليا على ثلاث محطات نووية، بينما سيطرت روسيا على المحطة الرابعة في زابوريجيا عام 2022.

وأوضح زيلينسكي للصحيفة البريطانية أن دور أكبر محطة نووية في أوروبا في أي ترتيبات أمنية مستقبلية يعتمد على ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة عليها وإعادتها إلى الخدمة، مضيفا أنه ناقش مع واشنطن إمكانية تدخل الولايات المتحدة لاستعادة المحطة من الروس.

وجاءت مطالبة ترامب بمحطات الطاقة النووية الأوكرانية لتشكل مفاجأة.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز بيانا مشتركا عقب المكالمة بين ترامب وزيلينسكي، جاء فيه أن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الأوكراني بأن "الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في تشغيل تلك المحطات بخبرتها في مجال الكهرباء والمرافق العامة".

وأضاف البيان المشترك: "ملكية الولايات المتحدة لهذه المحطات ستكون أفضل حماية لتلك البنية التحتية ودعما لقطاع الطاقة الأوكراني".