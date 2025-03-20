روسيا تحتج لدى مولدوفا بعد إغلاق مداخل سفارتها

قالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إن شرطة مولدوفا انتهكت البروتوكول الدبلوماسي بإغلاقها مداخل سفارة روسيا في العاصمة كيشيناو.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والحكومة الموالية لأوروبا في مولدوفا، الجمهورية السوفيتية السابقة، بشكل حاد بعدما نددت رئيسة مولدوفا مايا ساندو مرارا بحرب موسكو على أوكرانيا واتهمت الكرملين بمحاولة الإطاحة بها.

وأشار بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية إلى أن قوات الأمن في كيشيناو منعت أفرادا من دخول السفارة أو مغادرتها بناء على تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وأفاد البيان بأن "قوات الأمن المولدوفية منعت سفير روسيا الاتحادية من دخول السفارة، ولم يُسمح لموظفي السفارة بما في ذلك أفراد عائلاتهم والنساء والأطفال بالمغادرة".

وجاء في البيان أنه تم تقديم احتجاج لسفير مولدوفا في موسكو وجرت إعادة فتح المبنى.

وقالت روسيا إن السفارة لم تتلق أي إخطار من السلطات "بشأن التهديد المزعوم بوجود قنبلة".

وقالت شرطة كيشيناو إنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة في السفارة، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.