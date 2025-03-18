وزارة التجارة الأمريكية تحظر ديب سيك الصيني على الأجهزة الحكومية

ذكر مصدران ورسالة اطلعت عليها رويترز أن مكاتب وزارة التجارة الأمريكية أخطرت الموظفين في الأسابيع القليلة الماضية بحظر استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك على أجهزتهم الحكومية.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى جميع الموظفين بشأن أجهزتهم الحكومية "للحفاظ على أمن أنظمة معلومات وزارة التجارة، يحظر تماما استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك على جميع الأجهزة الحكومية".

ولم ترد وزارة التجارة على طلب للتعليق.

ولم تتمكن رويترز من تحديد نطاق الحظر على مستوى الحكومة الأمريكية.

وأثارت نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من ديب سيك موجة بيع واسعة بأسواق الأسهم العالمية في يناير كانون الثاني، إذ خشي المستثمرون من احتمال تهديدها لتفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعبر مسؤولون أمريكيون وأعضاء في الكونجرس عن قلقهم من تهديد ديب سيك لخصوصية البيانات والمعلومات الحكومية المهمة.