ترامب: الرئيس الصيني قد يزور واشنطن في وقت ليس بعيداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يزور الولايات المتحدة خلال فترة ليست بعيدة لإجراء محادثات، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين.

كان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع الواردات من الصين منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني، منتقدا بكين لعدم وقفها تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في صنع مخدر الفنتانيل، وهو سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وعبر ترامب في الأسابيع الأخيرة عن تفاؤله بشأن إقامة علاقة جيدة مع شي. ولكن لم تظهر بوادر تُذكر على إحراز تقدم في مجموعة من القضايا التي تُثير الخلاف بين البلدين، بدءا من الرسوم الجمركية ووصولا إلى تايوان.

وتعترض الصين على الرسوم الجمركية، وتقول إنها اتخذت إجراءات جادة بشأن مكافحة المخدرات. وقال ترامب "سيأتي ...خلال فترة ليست بعيدة للغاية".