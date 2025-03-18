مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تقول إن ترامب وبوتين "صديقان مقربان"

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "صديقان مقربان جدا" ويركزان على سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان، اليوم الثلاثاء، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت جابارد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمتد "بعيدا في التاريخ"، مشيرة إلى أن ترامب ملتزم بتوسيع هذه العلاقة التي تتمحور حول "السلام والازدهار والحرية والأمن".

وأضافت: "لدينا رئيسان لدولتين عظيمتين، وهما صديقان مقربان للغاية ويركزان على كيفية تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة"، وذلك في مقابلة مع قناة (إن دي تي في) الهندية، نُشرت أجزاء منها يوم الاثنين قبل بثها.

تعكس تصريحات جابارد التحول الكبير في العلاقات الأمريكية الروسية في عهد ترامب، الذي تفاخر بعلاقته مع بوتين، وألقى باللوم على أوكرانيا في الغزو الروسي، واتخذ موقفا متشددا ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال إدارة ترامب، علّقت الولايات المتحدة لفترة وجيزة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، كما أوقفت بعض العمليات السيبرانية الهجومية ضد روسيا.