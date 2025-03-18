كارني يشيد بدفاع الملك تشارلز عن كندا وسط تهديدات أمريكية

أشاد رئيس وزراء كندا الجديد بالملك تشارلز الثالث باعتباره "مدافعا حازما" عن كندا، في ظل التهديدات الأمريكية لاقتصاد البلاد وسيادتها.

ورحب تشارلز، بصفته ملك كندا، برئيس الوزراء مارك كارني في قصر باكنجهام بعد ظهر الاثنين، بعد أيام فقط من أدائه اليمين الدستورية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاء اللقاء في ظل الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، حيث اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51.

وأخبر كارني الملك تشارلز أن هناك "الكثير لنتحدث عنه" في أول لقاء لهما كملك ورئيس وزراء. وفي وقت لاحق، نشر كارني على منصة "إكس": "أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك تشارلز الثالث على ترحيبه الدافئ وكرم ضيافته اليوم. كندا محظوظة بوجود ملك حازم في دفاعه عن سيادتنا."