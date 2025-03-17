تصادم بين طائرة مسيرة عسكرية وهليكوبتر في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن طائرة مسيرة عسكرية اصطدمت بطائرة هليكوبتر كانت متوقفة في مطار اليوم الاثنين، مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش أن الطائرة المسيرة كانت من طراز هيرون إسرائيلية الصنع، وهي طائرة استطلاع كبيرة.

وذكر التقرير أنه لم تكن هناك أي محاولة من جانب كوريا الشمالية للتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع عالميا (جي.بي.إس) وقت وقوع الحادث في يانج جو إلى الشمال من سول.

ووفقا ليونهاب، تحطمت مسيرة من ذات الطراز في نوفمبر من العام الماضي بالقرب من المنطقة نفسها.