الغواصة الصينية طراز 096 .. كابوس نووي لأمريكا

يرى المحلل السياسي والعسكري الأمريكي براندون ويشيرت، أن بحرية جيش التحرير الشعبي تطور غواصتها من طراز 096 (وهو الاسم الذي يطلقه حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الغواصة من فئة تانج) منذ مطلع عشرينات القرن الحالي.

وأضاف ويشيرت، الكاتب البارز في شؤون الأمن القومي بمجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، في تقرير نشرته المجلة أن صور الأقمار الاصطناعية من شهر نوفمبر عام 2023 كشفت أنه يتم تجميع اجزاء من هيكل الضغط لغواصة كبيرة ، يُفترض على نطاق واسع أنها الفئة 096، في حوض بتاء السفن بوهاي في هولوداو في إقليم لياونينغ قي الصين.

وأضاف ويشيرت أن معظم المحللين يعتقدون أن الطراز 096 في مساره لإطلاقه لدخوله الخدمة التشغيلية قبل نهاية هذا العقد - وهو جدول زمني ينطلق بسرعة البرق، خاصة مقارنة بتطوير الغواصة فئة فيرجينيا المناظرة لها في الولايات المتحدة.

ويعد الطراز 096 الصيني مثالا آخر على الكيفية التي ينطلق بها جيش التحرير الشعبي الصيني بسرعة للحاق بنظيره الأمريكي من حيث نوعية نظمه - وأنه حتى تفوق عليه حتى في بعض المجالات. ويُعتقد أن الطراز 096 سوف يحل محل الغواصة من طراز 094 من فئة جين.

وللعلم، كانت الغواصة من طراز 094 خطوة مهمة في تطوير بحرية جيش التحرير الشعبي كبحرية من الطراز العالمي لأنها كانت أول ردع نووي موثوق به متمركز في البحر.

وكانت المشكلة الحقيقة الوحيدة مع الطراز 094 تتعلق بحقيقة أنه كان أكثر ضوضاء نسبيا وأقل تقدما من نظيراتها الغربية والروسي.

وسوف يبلغ حجم الإزاحة للغواصة من طراز 096 نحو 20 ألف طن عندما تكون تحت سطح الماء، ما يجعلها أكبر من سابقاتها. ويستوعب هذا الحجم الزائد تكنولوجيات متقدمة، بما في ذلك نظام محسن يهدف إلى خفض الانبعاثات الصوتية.

ولدى الغواصات من طراز 096 تصميم الطوافة، بمعنى آخر، نظام دعم من المطاط لخفض الضوضاء الصادرة من المحرك أثناء الابحار.

ومن المحتمل أن يخفض هذا التصميم مستوى الضوضاء المنبعث من الطراز 096 إلى أقل من 100 ديسبيل، مما يجعل من المتعذر تقريبا تمييز الغواصة من ضوضاء خلفية المحيط.

ومن المقرر أن تكون حزمة التسليح على متن الطراز 096 مذهلة. ومن المقرر وضع صاروخ باليستي جيه -أل يتم اطلاقه من الغواصة، وهو صاروخ من الجيل الثالث يتم نشره بالفعل على متن غواصات من طراز 094 من فئة جين، على متن الطراز 096.

ويُقدر مدى الصاروخ جيه إل - 3 بأكثر من 6 آلاف و200 ميل وأن صاروخا واحدا يمكنه حمل مركبات إعادة الدخول المستقلة المتعددة التي يمكنها ضرب مجموعة متنوعة من الأهداف.

ويسمح هذا المدى للطراز 096 بضرب أهداف عبر الولايات المتحدة القارية من المياه الساحلية الصينية الأمنة نسبيا مثل بحر الصين الجنوبي أو خليج بوهاي بدون الحاجة للمخاطرة بتدميرها في مياه دولية متنازع عليها.

ويتمثل تطور مثير للاهتمام للغاية في فكرة أن الصين تعاونت مع الاتحاد الفيدرالي الروسي لتطوير الطراز 096.

وترددت تقارير بأن روسيا، الحذرة تاريخيا من مشاركة تكنولوجيتها المتقدمة في قطاع الغواصات، مع الوضع في الاعتبار أن قوتها من الغواصات تعد الجانب الأقوى في البحرية الروسية، قد غيرت موقفها وسط تعزيز العلاقات مع الصين، بصفة خاصة عقب فرض العقوبات الغربية بعد حربها في أوكرانيا في عام 2022.

وفي الحقيقة، يبدو من المحتمل أن الروس ربما قدموا خبرتهم للصينيين لمساعدتهم في تطوير نظام دفع متقدم عزز قدرات التخفي للطراز 096.

ومن المحتمل أن يكون قد تم تقديم تكنولوجيات مثل مضخة الدفع النفاث لبكين في محاولة لتعزيز الصداقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج بدون أي حدود.

والأمر الأكثر أهمية هو أنه يُعتقد أن مكتب روبين للتصميم، وهو محرك رئيسي في صناعة الغواصات الروسية، كان له تأثير على تصميم الطراز 096، حيث حدد أوجه التشابه مع الغواصة الروسية المتقدمة من فئة بوري.

وإذا صحت هذه التقارير، فإن بحرية جيش التحرير الشعبي ربما قد أصبحت بهدوء قوة الغواصات الأقوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بصفة خاصة في ظل كل المشاكل مع اسطولها المحدود من الغواصات التي واجهتها البحرية الامريكية على مدار العشرين عاما الماضية.

وأوضح ويشيرت أن طراز الغواصة الصينية 096 ينطوي على تأثيرات عميقة بالنسبة للأمن العالمي وبصفة خاصة الأمن القومي الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونظرا لأن الطراز 096 لديه قدرة التخفي ومدى صواريخ ممتد، فإنه لم يعد بإمكان الأمريكيين الاعتماد على أن هيمنتهم على تحت سطح البحار بلا منازع.

وسوف تجد البحرية الأمريكية، التي تعتمد بشكل كلي على الغواصات الهجومية (إس إس أن) وسفن المراقبة مثل طائرات بي - 8 بوسيدون لتتبع الغواصات المعادية المزودة بصواريخ نووية، أن من الصعب رؤية غواصات من طراز 096.

وفي الحقيقة، من المحتمل أن تسمح تكنولوجيا التخفي التي زودت بها الصين الطراز 096 (بفضل أصدقائها الروس) لهذه الغواصات بالعمل لمسافة أبعد كثيرا عن المياه الإقليمية الصينية الأمنة بدون أن يتم اكتشافها.

وتقوم بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني بعملية تعزيز بحري هائل، في وقت تواجه فيه صناعة السفن الأمريكية وقدرتها البحرية انهيارا كبيرا.

واختتم المحلل ويشيرت تقريره بقوله إن من المرجح أن يكون لسياسة حافة الهاوية النووية دور محوري في أي مواجهة أمريكية صينية بشأن مصير تايوان. وتعمل بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني لتضمن من أنه يمكنها أن تهدد على نحو موثوق الأمريكيين وربما تهزمهم في البحر.