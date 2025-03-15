ترامب يعترف بالمبالغة في تعهده بحل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أنه "كان ساخرا بعض الشيء" عندما زعم كثيرا كمرشح أنه سيحل مشكلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.

وتلقى ترامب سؤالا عن تعهده الذي قدمه خلال حملته الانتخابية وذلك خلال مقابلة مع برنامج "فول ميجر" التلفزيوني، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه إدارته تحاول التوسط لإنهاء الحرب بعد 54 يوما من توليه منصبه.

وقال ترامب في مقطع فيديو تم بثه قبل إذاعة الحلقة غدا الأحد "حسنا، لقد كنت ساخرا بعض الشيء عندما قلت ذلك، ما أعنيه حقا هو أنني أود أن أحل المشكلة وسأقوم بذلك، أعتقد أنني سأنجح".

وكان هذا اعترافا نادرا من ترامب، الذي لديه سجل طويل من الادعاءات المبالغ فيها.

وردا على سؤال في المقابلة عما ستكون الخطة إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في الحرب التي بدأها قبل ثلاثة أعوام، قال ترامب "سيكون خبرا سيئا لهذا العالم لأن العديد من الناس يموتون".

وأضاف "لكنني أعتقد أنه سيوافق، أعتقد هذا حقا، أعتقد أنني أعرفه جيدا، وأعتقد أنه سيوافق".