أمريكا .. مقتل طيار إثر تحطم مروحية في ولاية أوهايو

لقي طيار حتفه عندما اصطدمت مروحية بخط كهرباء في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة وتحطمت في خزان في شمال شرق ولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الحادث وقع في بلدة سوفيلد بعد الساعة الـسابعة صباحا، وأشارت إلى أن الطيار ويدعى أنتوني جونز (52 عاما) من نورث رويالتون، كان الشخص الوحيد على متن الطائرة وهي من طراز "شوايزر 269 سي" عندما سقطت في خزان موجادور بالقرب من الطريق رقم 43 بالولاية.

واستعانت فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ بقوارب للوصول بمعداتهم إلى مكان الحادث. وتم انتشال جثة الطيار بعد وقت قصير.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. وتقود دورية الطرق السريعة في ولاية أوهايو التحقيق مع وكالة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل.