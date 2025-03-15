أمريكا تصنف كوريا الجنوبية دولة "حساسة" وسط مخاوف نووية

أكد متحدث أن وزارة الطاقة الأمريكية صنفت كوريا الجنوبية دولة "حساسة"، وذلك بعدما فرض الرئيس الكوري الجنوبي، الموقوف عن العمل حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة ووسط حديث عن احتمال تطوير سول أسلحة نووية.

وذكرت وزارة الطاقة في رد مكتوب على استفسارات رويترز أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن وضعت كوريا الجنوبية في أدنى مستوى على قائمة الدول الحساسة في يناير قبيل مغادرة بايدن منصبه.

ولم توضح الوزارة سبب إضافة الدولة الآسيوية إلى القائمة، ولم تُشر إلى ميل الرئيس الحالي دونالد ترامب لإلغاء هذه الخطوة.

وأكد المتحدث أن سول لا تواجه أي قيود جديدة على التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل.

وقالت وزارة الخارجية في سول إن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد وتتواصل بشكل وثيق مع واشنطن.

وبحسب وثيقة صادرة في 2017 ومنشورة على موقع وزارة الطاقة الإلكتروني، تشمل قائمة الوزارة للدول الحساسة الصين وتايوان وإسرائيل وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وكان الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول ووزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون من بين مسؤولين أثاروا احتمال اضطرار سول للسعي إلى امتلاك أسلحة نووية وسط مخاوف حيال برنامج الأسلحة لدى بيونغ يانغ والقلق بشأن التحالف مع الولايات المتحدة.

ووجهت تهمة العصيان إلى يون وكيم بسبب إعلان الأحكام العرفية لست ساعات في ديسمبر. وعلقت صلاحيات يون الرئاسية ريثما تبت المحكمة في أمر عزله.

وتراجع يون عن تصريحاته بشأن برنامج الأسلحة النووية بعد التفاوض مع بايدن على اتفاقية مبرمة في 2023 تقضي بأن تحيط واشنطن سول علما بخططها لردع أي واقعة نووية في المنطقة والرد عليها. في المقابل، جددت سول تعهدها بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية وأكدت التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

لكن هذا لم يكن كافيا لتخفيف شكوك سول حول الالتزامات الأمريكية بخصوص الدفاع. وقال وزير الخارجية تشو تاي يول الشهر الماضي إن الأسلحة النووية ليست أمرا مستبعدا تماما.

وقد تظهر البلدان في قائمة وزارة الطاقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو منع الانتشار النووي أو دعم الإرهاب، لكن الإدراج لا يشير بالضرورة إلى علاقة عداء مع الولايات المتحدة.