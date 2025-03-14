روسيا تسعى لاستبعاد مبعوث ترامب من محادثات أوكرانيا

أكد مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع أن مسؤولين روسا أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أنهم لا يريدون أن يشارك المبعوث الأمريكي لروسيا وأوكرانيا كيث كيلوج في المناقشات رفيعة المستوى التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان كيلوج غائبا عن بعض المناقشات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماع ضم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو مع وفد أوكراني في السعودية يوم الثلاثاء.

كما غاب عن اجتماع رفيع المستوى مع الروس في السعودية في فبراير.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان غياب كيلوج مرتبطا بطلب المسؤولين الروس، كما لم يتضح متى تم تقديم الطلب.

وقال المسؤول الأمريكي إن الأمريكيين لم يستجيبوا للطلب، مشيرا إلى أن كيلوج أرسل عضوا رفيع المستوى وهو إيلي روزنر لحضور الاجتماع الأخير بالسعودية.

ولم تستجب السفارة الروسية في واشنطن بعد لطلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت إن كيلوج لعب دورا حاسما في مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف هيويت أمس الخميس "استغل الرئيس ترامب مواهب العديد من كبار المسؤولين في الإدارة للمساعدة في الوصول بالحرب في أوكرانيا إلى حل سلمي".