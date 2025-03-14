تكليف البنتاغون بتحديد خيارات عسكرية لوصول أمريكا لقناة بنما

أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس الخميس أن الجيش الأمريكي يجب أن يعمل على توفير خيارات تضمن امتلاك واشنطن حق الوصول الكامل إلى قناة بنما.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر مرارا عن رغبته في "استعادة" قناة بنما التي تعد أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم.

ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق ذلك، أو ما إذا كان العمل العسكري قد يكون ضروريا.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن وثيقة وصفت بأنها توجيهات مؤقتة للأمن القومي من قبل الإدارة الجديدة، دعت الجيش إلى دراسة الخيارات العسكرية لحماية الوصول إلى قناة بنما.

وأكد مسؤول ثان أن الجيش الأمريكي لديه مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك ضمان شراكة وثيقة مع جيش بنما.

لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعليق.