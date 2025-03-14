ماسك يزور وكالة الأمن القومي الأمريكية وسط مساعي "التقليص"

صرح متحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية لرويترز بأن إيلون ماسك، الذي يقود جهود إدارة ترامب لخفض وتقليص القوة العاملة في مختلف القطاعات الاتحادية، زار الوكالة للقاء رئيسها.

ويساهم الملياردير ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قيادة إدارة الكفاءة الحكومية التي أشرفت على خفض أكثر من مئة ألف وظيفة ضمن القوى العاملة التي تضم 2.3 مليون موظف بالحكومة الاتحادية.

ولم يتضح بعد ما ناقشه ماسك مع مسؤولي وكالة الأمن القومي. ورفض المتحدث التعليق على فحوى المناقشات لكنه أكد أن ماسك التقى برئيس الوكالة الجنرال تيموثي هو.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد خبر زيارة ماسك.

كان ماسك قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أن الوكالة بحاجة إلى "إعادة هيكلة".