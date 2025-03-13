انفجار بجامعة تكساس للتكنولوجيا يشعل حرائق ويقطع الكهرباء

أدى انفجار في حرم جامعة تكساس للتكنولوجيا لاشتعال النيران وحدوث انقطاع للكهرباء أمس الأربعاء، مما دفع مسؤولي الجامعة لإصدار أوامر إخلاء لعدة مبان وإلغاء فصول دراسية لبقية الأسبوع.

وقال المسؤول بإدارة الإطفاء في لوبوك الكابتن جن تونيل إنه تم إرسال تحذير للحرم الجامعي نحو الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، يفيد بوقوع انفجار في محطة فرعية، واتضح لاحقا أنه كان انفجارا في بالوعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية المحلية تواجد مكثف لرجال الإطفاء في الحرم الجامعي واندلاع نيران ودخان من غطاء بالوعة واحدة على الأقل.

ولم يتضح ما الذي ربما تسبب في وقوع الانفجار.

وقالت كاتلين جيفريس المتحدثة باسم إدارة الشرطة بالجامعة إن الكهرباء ستظل غير متوفرة في الحرم الجامعي في لوبوك بتكساس مع استمرار الإصلاحات.

وأكد تونيل أن إدارة الإنقاذ من الحرائق في لوبوك استجابت لبلاغ بشأن تسرب غاز محتمل نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وتوصلت إلى " اندلاع دخان ونار من أغطية عدة بالوعات".