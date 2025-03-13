هزة أرضية تضرب منطقة نابولي بجنوب إيطاليا

تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة نابولي في جنوب إيطاليا لزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي قدر قوته بـ 4ر4 درجات.

وتعادل هذه الهزة أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية، والتي تم تسجيلها في مايو من العام الماضي.

وقع الزلزال حوالي الساعة 01.25 صباحا (00.25 بتوقيت غرينتش)، وتم تحديد مركزه في البحر قبالة سواحل نابولي على عمق 2 كيلومتر.

في المقابل، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 2ر4 درجات.

ووفقا لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء، شعر السكان بالهزة في نطاق واسع حول نابولي وكامبي فليجري، وهي منطقة بركانية نشطة على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

وأفادت فرق الإطفاء بأنها أنقذت شخصا على قيد الحياة بعد انهيار سقف لأحد المنازل في بوزولي، المدينة الرئيسية في شبه جزيرة فليجري. ولا تزال عمليات البحث مستمرة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وكانت المنطقة قد شهدت موجة جديدة من الهزات الأرضية مؤخرا، حيث سُجلت زلازل أكبر في القوة.