ماكرون يرحب بالتقدم في المحادثات بين أمريكا وأوكرانيا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقدم الذي تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن إمكانية إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد جارتها.

ووافقت أوكرانيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما، بشرط أن توافق روسيا أيضا، بينما وافقت الولايات المتحدة على استئناف المساعدات العسكرية والاستخباراتية، وذلك عقب محادثات جرت يوم الثلاثاء في السعودية.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس: "الكرة الآن بوضوح في ملعب روسيا"، مرددا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تفاوض على الاتفاق في جدة إلى جانب أطراف أخرى. كما استخدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التعبير ذاته في منشور على إكس لدعم الاتفاق.

وأكد ماكرون أهمية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، لكنه شدد أيضا على أن فرنسا وشركاءها لا يسعون إلى مجرد أي سلام، بل إلى "سلام مدعوم بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".