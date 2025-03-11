زيلينسكي يتعهد بموقف "بناء للغاية" في المفاوضات مع الأمريكيين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موقف بلاده في المحادثات التي ستجرى في السعودية مع مسؤولين أمريكيين اليوم الثلاثاء سيكون "بناء للغاية" وإنه يأمل في أن تسفر المفاوضات عن مخرجات عملية لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على حسابه بمنصة إكس " نأمل في نتائج عملية، موقف أوكرانيا في هذه المحادثات سيكون بناء للغاية".

وأضاف زيلينسكي، الذي وصل إلى السعودية قبل يوم من المحادثات للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن جزءا "كبيرا" من المناقشات التي جرت أمس خصص لقضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا.