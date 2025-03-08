كيم جونغ أون يتفقد مشروعاً لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مشروعا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وحذر من أن قدرات بلاده الدفاعية البحرية ستصبح حاضرة بشكل كامل...في أي مياه ضرورية دون قيود"، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن تصريحات كيم جاءت خلال زيارته لأحواض بناء السفن الكبرى المكلفة ببناء السفن الحربية، دون أن يكشف تقريرها عن تاريخ وموقع الزيارة التفقدية.

وخلال تفقده للموقع، استعرض كيم "غواصة صواريخ استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية" تحت الإنشاء في ضوء قرار دفاعي تم الكشف عنه في مؤتمر رئيسي للحزب في عام 2021.

ويشير المصطلح على الأرجح إلى غواصة تعمل بالطاقة النووية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، ومعروفة باسم غواصة الصواريخ الباليستية.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية بشكل علني عن بناء غواصة الصواريخ الباليستية وعن شكل السفينة.

وتعد الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من بين أنظمة الأسلحة المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها خلال مؤتمر الحزب. ويشمل ذلك أقمار تجسس اصطناعي وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.