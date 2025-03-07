ترامب يعرب عن شكوكه بشأن الالتزام بالدفاع المتبادل لحلف الناتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مرة أخرى عن شكوكه بشأن بند الدفاع المتبادل في معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين حول هذه المسألة ، قال ترامب: "أعتقد أن هذا أمر منطقي. إذا لم يدفعوا، فلن أدافع عنهم".

وكان ترامب قد اتخذ هذا الموقف من قبل - وكما أشار، "لقد تعرضت للكثير من الانتقادات عندما قلت ذلك ... إنه ينتهك حلف الناتو".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن شركاء الناتو "أصدقاء لي".

وتساءل عما إذا كانوا سيقفون بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة في حالة الطوارئ: "ولكن إذا كانت الولايات المتحدة في ورطة، واتصلنا بهم، وقلنا لهم: لدينا مشكلة، فرنسا، لدينا مشكلة، واثنين آخرين، لن أذكرهم. هل تعتقد أنهم سيهبون لحمايتنا؟ من المفترض أن يفعلوا ذلك. أنا لست متأكدا من ذلك".

ويعتمد حلف الناتو كتحالف دفاعي على مبدأ الردع، والمادة 5 من معاهدة التحالف ذات صلة خاصة في هذا الصدد. فهي تنظم الالتزام الدفاعي المشترك للحلف وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الحلفاء يعتبر هجوما ضد الجميع.

ولم يتم استحضار هذا البند الخاص بالدفاع الجماعي إلا مرة واحدة في تاريخ حلف الناتو، وذلك دعما للولايات المتحدة بعد الهجمات الإرهابية في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه (2017-21)، هدد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري إذا لم تف الدول الشريكة بالتزامها بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.