المحكمة العليا ترفض طلب إدارة ترامب تجميد مساعدات أجنبية بـ "ملياري دولار"

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، المنقسمة بشدة، يوم الأربعاء محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة صرف هذه الأموال.

وجاء القرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، حيث رفضت المحكمة الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية، لكنها في الوقت نفسه طلبت من القاضي الاتحادي أمير علي توضيح أمره السابق، الذي كان قد ألزم بإطلاق سريع للمساعدات المخصصة لمشاريع سبق تنفيذها.

وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الإدارة الجديدة في إقناع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب، بتقييد حكم قاض اتحادي يوقف إجراء تنفيذيا اتخذه ترامب.

ورغم أن القرار يمثل خسارة قصيرة الأجل للإدارة، إلا أن المؤسسات غير الربحية والشركات التي رفعت الدعوى لا تزال تنتظر صرف الأموال التي تقول إنها مستحقة لها. واضطرت منظمات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم إلى تقليص خدماتها وتسريح آلاف الموظفين نتيجة لهذا التأخير.