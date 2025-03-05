مواجهة ساخرة في برنامج كوميدي.. إيلون ماسك يرد بـ 4 كلمات

أثار إيلون ماسك ردود فعل متباينة بعد تعليقه المقتضب على الانطباع "السيئ" الذي قدمه الممثل الكوميدي مايك مايرز عنه خلال مشهد ساخر في برنامج "ساترداي نايت لايف" (SNL).

جاء المشهد الكوميدي في إطار محاكاة للقاء الفوضوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي شهد توترات عالية وخلافات حول قضايا مختلفة، بما في ذلك اتهامات بوصف زيلينسكي لنائب الرئيس الأمريكي بألفاظ قاسية.

في المشهد، قدم مايرز شخصية ماسك بشكل هزلي، حيث سخر من دوره كرئيس لدائرة كفاءة الحكومة، وفصل الموظفين، وحوادث الطائرات، قائلًا: "لن نصل إلى الكمال، لكننا نطرد الموظفين غير الأساسيين مثل مراقبي الحركة الجوية. وبالطبع، بعض الطائرات ستهبط رأسًا على عقب، ولكن الأمتعة ستسقط في حضنك لتكون مستعدًا للمغادرة".

كما ظهر الممثل بوين يانغ في دور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، محاكيًا التوترات التي حدثت خلال اللقاء الحقيقي. ولم يغب عن المشهد أيضًا تقليد جيمس أوستن جونسون لترامب.

رد ماسك على الانطباع الذي قدمه مايرز عنه بأربع كلمات فقط، كتبها على منصة "X" (المعروفة سابقًا بتويتر): "الفكاهة تفشل عندما تكذب". وأثار تعليقه تفاعلًا واسعًا، حيث وافق بعض المستخدمين على رأيه، معتبرين أن الانطباع كان "وحشيًا" وغير مضحك، بينما انتقد آخرون تراجع مستوى الفكاهة في البرنامج.

يذكر أن هذه ليست أول مرة يتم فيها تقليد ماسك في البرنامج، حيث سبق أن قدمت الممثلة دانا كارفي شخصيته في نسخة سابقة، مما أثار استياءه أيضًا.

واشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع غاضب في البيت الأبيض يوم الجمعة.

ووبخ ترامب نظيره الأوكراني، وقال له إن عليه أن يكون أكثر "شكرا" للدعم الأمريكي واتهمه "بالمقامرة بالحرب العالمية الثالثة" بعدم الموافقة على خطط وقف إطلاق النار التي تقودها واشنطن.

وجاء ذلك بعد أسبوع من تصريح زيلينسكي بأن ترامب "يعيش في فضاء تضليل" أنشأته روسيا، حيث اتهم الزعيم الأمريكي زيلينسكي بأنه "ديكتاتور".

غير أن الرئيس الأوكراني قال أمس إنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لدونالد ترامب لتحقيق سلام دائم بعد أيام من اجتماعهما المتفجر في المكتب البيضاوي.

ووصف الرئيس الأوكراني المواجهة في البيت الأبيض بأنها "مؤسفة" في منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن توقف المساعدات العسكرية لكييف.

وقال زيلينسكي "لقد حان الوقت لتصحيح الأمور"، بعد أن اتهمه ترامب بعدم الاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما حدد الزعيم الأوكراني المراحل الأولى لكيفية إنهاء الحرب.