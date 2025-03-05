ماذا قالت الدنمارك بعد تعليق ترامب بشأن غرينلاند؟

أكد لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك في مؤتمر صحفي في هلسنكي اليوم الأربعاء أن إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق غرينلاند في تقرير المصير وهو يكرر اهتمامه بأن تكون جزءا من بلاده يعد أمرا بالغ الأهمية.

وكرر ترامب إبداء اهتمامه بضم غرينلاند في خطاب ألقاه أمام الكونغرس أمس الثلاثاء ورسم خلاله صورة من الرخاء والأمن لشعب الجزيرة "المذهل".

وغرينلاند منطقة تتمتع بحكم ذاتي تتبع مملكة الدنمرك.

وأضاف لوكه راسموسن أن ترامب "قال إنهم يحترمون حق غرينلاند في تقرير المصير وأعتقد أن ذلك كان أهم جزء في الخطاب".

وأشار لوكه راسموسن إلى أن الدنمرك وغرينلاند لديهما اهتمام مشترك مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن منطقة القطب الشمالي.

وقال "مستعدون للعمل مع أصدقائنا الأمريكيين لتحقيق ذلك لكن بالطبع سيكون ذلك على أساس حقيقة أننا مملكة الدنمارك".