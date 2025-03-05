قاضية أمريكية ترفض طلب ماسك منع تحول "أوبن أيه آي" إلى شركة ربحية

رفضت قاضية فيدرالية أمريكية طلب إيلون ماسك إصدار أمر قضائي يمنع شركة "أوبن أيه آي" مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، من التحول إلى شركة تهدف إلى الربح، لكنها قالت إنها قد تسرع المحاكمة للنظر في ادعاءات ماسك ضد الشركة ورئيسها التنفيذي سام ألتمان.

وقضت القاضية بالمحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، مساء أمس الثلاثاء، بأن "ماسك لم يثبت احتمال نجاحه في القضية" في طلبه للحصول على أمر قضائي أولي.

وعرضت روجرز عقد محاكمة في قاعة المحكمة بولاية كاليفورنيا في أقرب وقت ممكن من هذا الخريف، "نظرا للمصلحة العامة المعنية وإمكانية وقوع ضرر إذا حدث تحويل يتعارض مع القانون".

وبدأ ماسك، وهو أحد المستثمرين الأوائل في شركة "أوبن أيه آي"، هجوما قانونيا ضد مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، ورئيسها التنفيذي، سام ألتمان، قبل عام، حيث رفع دعوى قضائية بتهمة خرق العقد بشأن ما قال إنه خيانة لأهداف تأسيسها كمنظمة غير هادفة للربح.

وصعد ماسك النزاع القانوني في نهاية العام الماضي، حيث أضاف مطالبات ومدعى عليهم جدد، بما في ذلك مايكروسوفت، وطلب إصدار أمر قضائي يمنع "أوبن أيه آي" من تنفيذ خططها للتحول إلى شركة تهدف إلى الربح.

وقدم ماسك هو ومجموعة من المستثمرين مؤخرا عرضا لم يتم الموافقة عليه بقيمة 4ر97 مليار دولار لشراء حصة مسيطرة في الشركة غير الربحية، وهي الخطوة التي قوضت "ادعاء ماسك بالضرر الذي لا يمكن إصلاحه"، كما كتبت القاضية.

وقالت "أوبن أيه آي" إنها ترحب بقرار المحكمة.