ترامب لسكان غرينلاند: سنجعلكم أثرياء

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بضم غرينلاند في خطاب ألقاه أمام الكونغرس ورسم صورة من الرخاء والأمن لشعب الجزيرة "المذهل".

وغرينلاند منطقة تتمتع بحكم ذاتي تتبع مملكة الدنمارك.

وقال ترامب "سنبقيكم في أمان ونجعلكم أثرياء. ومعا سنرفع غرينلاند إلى مكانة عالية لم تعتقدوا أنها ممكنة من قبل".

وتابع قائلا "إنه شعب قليل العدد جدا.. وقطعة أرض كبيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا للأمن العسكري".

وتشير استطلاعات رأي إلى أن أغلب مواطني غرينلاند يعارضون الانضمام للولايات المتحدة رغم تفضيل أغلبية الاستقلال في النهاية عن الدنمارك.

وقال ترامب مرارا حتى قبل بداية ولايته الرئاسية الثانية إنه يأمل في أن تصبح غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة رغم قول الدنمارك، حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي، دوما إن غرينلاند ليست للبيع.

ويمكن أن تستفيد الولايات المتحدة من موقع غرينلاند الاستراتيجي ومواردها المعدنية الغنية. وتقع على أقصر طريق من أوروبا لأمريكا الشمالية في موقع حيوي لأنظمة التحذير الأمريكية من الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب "نحتاجها بالفعل للأمن الدولي العالمي".

وفي خطابه قال ترامب إن لديه رسالة لشعب غرينلاند "ندعم بقوة حقكم في تقرير مصيركم. وإذا اخترتم، نرحب بكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن إدارته "تعمل مع كل الأطراف المعنية" لمحاولة ضم غرينلاند وقال "أعتقد أننا سنضمها بطريقة أو بأخرى.. سنحصل عليها" مما أثار الضحك من جمهوريين من حزبه في مجلس النواب.