ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي خطاب أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، قال ترامب إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، وإن "معظم الأمريكيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف أن "الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه".

وفي علامة مبكرة على المعارضة، تم إخراج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب.

ونسب ترامب الفضل لنفسه في "تحرك سريع وحازم" لإعادة توجيه اقتصاد البلاد وسياسات الهجرة والخارجية، وذلك خلال إطلاعه الكونغرس والشعب الأمريكي حول محصلة أسابيعه الأولى المضطربة في المنصب، والتي شهدت تفكيكا لمؤسسات بالحكومة الاتحادية، وتوترا مع حلفاء الولايات المتحدة، وحربا تجارية فاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وجاء خطابه أمام الكونغرس كأحدث محطة في سيطرته على العاصمة واشنطن، حيث لم يتخذ مجلسا النواب والشيوخ، اللذان يسيطر عليهما الجمهوريون، أي خطوات تذكر لكبح جماحه، بينما يعمل هو وحلفاؤه على تقليص حجم الحكومة الاتحادية وإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية. ومع إحكام قبضته على حزبه، بات ترامب أكثر جرأة في اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، خاصة بعد تجاوزه محاولات عزله في ولايته الأولى والملاحقات القضائية التي واجهها بين إدارتَيه.

وأوضح البيت الأبيض أن موضوع خطاب ترامب كان "تجديد الحلم الأمريكي"، حيث استعرض إنجازاته ودعا الكونغرس إلى تخصيص المزيد من الأموال لتمويل حملته الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.