ترامب: زيلينسكي مستعد للتفاوض مع موسكو والتوقيع على اتفاق المعادن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كتب إليه ليقول إنه يقدر دعم الولايات المتحدة لبلاده في حربها ضد روسيا وإنه مستعد لتوقيع اتفاق يمكن أن يضمن الدعم الأمريكي في المستقبل.

وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس ليل الثلاثاء/الأربعاء في أعقاب الاجتماع الكارثي الذي عقد يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، قال ترامب إن زيلينسكي أبلغه أن كييف مستعدة للتفاوض على اتفاق سلام مع موسكو في أقرب وقت ممكن، وأنها ستقبل باتفاق المعادن "المهم" مع الولايات المتحدة لتسهيل ذلك.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن شكك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في تشكيل قوة أمنية دولية محتملة لأوكرانيا ما بعد الحرب اقترحتها بريطانيا وفرنسا.

وقال ترامب: "تلقيت رسالة مهمة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأضاف ترامب، مقتبسا من الرسالة، أن زيلينسكي قال له إن "أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتقريب السلام الدائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين".

ونقل ترامب عن زيلينسكي قوله: "أنا وفريقي على استعداد للعمل تحت قيادة الرئيس ترامب القوية للتوصل إلى سلام يدوم... نحن نقدر حقا ما فعلته أمريكا لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها".

وأضاف ترامب أن زيلينسكي قال إنه مستعد لتوقيع اتفاق المعادن "في أي وقت يناسبك".

وعلى الرغم من أن ترامب قال إنه "يقدر" تلقيه الرسالة، إلا أنه لم يقل ما إذا كانت ستؤثر على سياسته تجاه أوكرانيا، والتي هيمن عليها يوم الاثنين قراره بوقف المساعدات العسكرية للبلاد.