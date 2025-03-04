الصين تتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

تعهدت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء بالرد على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم.

وأكدت الوزارة موقف الصين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول "تحويل اللوم" على بكين بشأن تدفق الفنتانيل.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10 بالمئة التي هدد ترامب بفرضها على الصين الأسبوع الماضي حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش اليوم الرابع من مارس ، مما يرفع الرسوم التراكمية إلى 20 بالمئة ردا على ما يعتبره البيت الأبيض تقاعس الصين عن وقف تدفق تلك المادة المخدرة. تأتي الرسوم الجمركية الجديدة إضافة إلى أخرى سابقة على آلاف السلع الصينية.

وتقول الولايات المتحدة إن الصين تورد المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل. ونفت الصين ارتكاب أي مخالفات.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أمس الاثنين أن الصين لديها منتجات زراعية وغذائية أمريكية في مرمى الإجراءات الانتقامية، وسترد بسلسلة من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية.

وكانت الصحيفة التابعة للحزب الشيوعي الصيني أول من أورد الخطوات التي تخطط بكين لاتخاذها ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة في بيان "قالت الصين مرارا إن الرسوم الجمركية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض نظام التجارة المتعدد الأطراف".

وأضافت "لن تحل مثل هذه الإجراءات مشكلات (الولايات المتحدة) وإنما ستضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وتعطل التجارة الدولية المنتظمة".

وقالت الوزارة إن الصين تحث الولايات المتحدة على "سحب" تدابير الرسوم الجمركية الأحادية الجانب، ووصفتها بأنها "غير منطقية ولا أساس لها من الصحة وتضر بالآخرين".