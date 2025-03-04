ترامب يزيد الرسوم الجمركية على الصين إلى 20% ويستبعد مهلة إضافية لكندا والمكسيك

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20% بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدّي للإتجار بالفنتانيل.

ويرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهو ما كان قد تعهّد به الرئيس الأميركي، وفق منشور للبيت الأبيض على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية، أكّد ترامب أنّه "لم يعد هناك من مجال" للمكسيك وكندا لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية المقرّر أن تدخل بعد ساعات حيّز التنفيذ.

وفي مطلع فبراير، كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك، لكنّ هذه الرسوم البالغة نسبتها 25 بالمئة تم تعليقها موقتا بعد تعهّد قال ترامب إنه تلقّاه من البلدين بضبط الحدود والتصدي للإتجار بالفنتانيل.وتعدّ الولايات المتحدة شريكا تجاريا مهما للدول الثلاث المستهدفة: كندا والصين والمكسيك

لكنّ التأثير سيكون أكبر بشكل غير متناسب على جارتي الولايات المتحدة، مقارنة مع الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الإثنين أنّ الرسوم الجمركية التي يسعى ترامب لفرضها على السلع الكندية تمثّل "تهديدا وجوديا" لبلادها.وقالت الوزيرة بعد تصريحات ترامب "نعلم أنه تهديد وجودي لنا وأنّ آلاف الوظائف هي على المحكّ في كندا".