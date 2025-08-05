اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة

سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، درجة حرارة قياسية وطنية جديدة بلغت 8ر41 درجة مئوية في مدينة إيسيساكي بمحافظة جونما، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2ر41 درجة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أولاً عن رقم قياسي جديد قدره 6ر41 درجة مئوية في المدينة ذاتها شرقي اليابان، قبل أن تصدر قراءة أعلى.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن السلطات حذرت السكان وطلبت منهم اتخاذ إجراءات للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر، مثل الاستخدام المناسب لمكيفات الهواء والمحافظة على رطوبة الجسم.

يشار إلى أن درجات الحرارة في اليابان واصلت الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت السنوات الخمس بين عامي 2019 و2023 هي الأعلى حرارة.