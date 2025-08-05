ترامب يوقع قراراً بإنشاء فريق عمل أولمبياد لوس انجلوس 2028

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لرويترز إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع اليوم الثلاثاء قرارا تنفيذيا بإنشاء فريق عمل أولمبي تابع للبيت الأبيض للتعامل مع الأمن وقضايا أخرى تتعلق بالألعاب الأولمبية عام 2028.

وقال المسؤول إن فريق العمل، الذي يتكون من أعضاء من حكومة ترامب والوكالات الحكومية، سينسق العمل على مستوى الحكومة الاتحادية وإدارة الولايات والمحليات بشأن النقل.

وأضاف المسؤول في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن القرار "سيعمل أيضا على تبسيط عملية الحصول على التأشيرات والاعتمادات للأجانب من الرياضيين والمدربين والمسؤولين ووسائل الإعلام".

وستستضيف الولايات المتحدة دورة الألعاب الأولمبية في لوس انجليس بعد ثلاث سنوات. وأعرب ترامب، الرئيس الجمهوري الذي خسر انتخابات عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، عن سعادته بتزامن ولايته الثانية مع دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم 2026.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين "خلال ولايته الأولى، لعب الرئيس ترامب دورا محوريا في ضمان ترشيح أمريكا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028 في لوس انجليس.

"يرى الرئيس أنه لشرف عظيم أن يشرف على هذا الحدث الرياضي العالمي في ولايته الثانية".

وأصدر منظمو دورة لوس انجليس الشهر الماضي الجدول المبدئي للمنافسات الأولمبية. وسبق للمدينة استضافة الألعاب الأولمبية عامي 1932 و1984.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجليس 2028 في بيان "إن إنشاء فريق العمل هذا يمثل خطوة مهمة للأمام في جهودنا التخطيطية ويعكس التزامنا المشترك بتقديم ليس فقط أكبر أولمبياد، بل أعظم أولمبياد يشهده العالم على الإطلاق في صيف عام 2028".