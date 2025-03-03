انخفاض طلبات اللجوء في أوروبا خلال عام 2024

أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ومقرها مالطا أن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا انخفضت بنحو 11% خلال العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير صدر اليوم الاثنين أنه تم تقديم 01ر1 مليون طلب للجوء خلال عام 2024.

وأوضحت الوكالة أن هذا العدد يمثل انخفاضا مقارنة بطلبات اللجوء التي تم تسجيلها خلال عام 2023 وبلغت 14ر1 مليون طلب.

وتقدم السوريون بطلبات لجوء أقل مقارنة بعام 2023، ولكنهم مازالوا الأكثر طلبا.

وعلى الرغم من الانخفاض، فإن ألمانيا استقبلت أعلى عدد طلبات بواقع 237 ألف طلب، ما يمثل 23% من جميع الطلبات التي تم تقديمها.

وأوضحت الوكالة أن نحو ثلث الطلبات التي استقبلتها ألمانيا كانت من سوريين، يليهم رعايا أفغان وأتراك.

ويذكر أنه في نهاية 2024، كان هناك نحو 4ر4 ملايين مستفيد من الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، كانوا قد فروا من أوكرانيا في أعقاب الحرب.