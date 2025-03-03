إخماد حريق في مصفاة نفط بمدينة أوفا الروسية

أكدت السلطات الروسية اليوم الاثنين أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق استمر لساعات في مصفاة يوفيمسكي النفطية في مدينة أوفا، لكنها لم تذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو مصابين، كما لم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

وقالت وزارة الطوارئ في منطقة بشكيريا حيث توجد المصفاة عبر تطبيق تليغرام إن الحريق جرى إخماده.

وفي وقت سابق، قالت إن الحريق اندلع في محيط محرقة نفايات، لكنها لم تذكر تفاصيل عن السبب المحتمل.

وقالت عدة قنوات روسية على تليغرام، بما في ذلك قناة شوت تليغرام، إن الحريق اندلع بعد انفجار في المصفاة، لكن رويترز لم تتمكن من التحقق على نحو مستقل من التقارير.

ولم ترد أنباء خلال الليل عن وقوع هجوم بطائرات مسيرة على منطقة بشكيريا الواقعة بين نهر الفولجا وجبال الأورال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق روسيا، لكن بشكيريا لم تكن ضمن القائمة. ولا تذكر الوزارة سوى عدد الطائرات المسيرة التي يجري تدميرها، وليس عدد الطائرات التي تم إطلاقها.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا. وتستهدف القوات الأوكرانية على نحو ممنهج البنية التحتية للطاقة الروسية في محاولة لتعطيل الاقتصاد الروسي والقدرة على تمويل الحرب في أوكرانيا.