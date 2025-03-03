الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

تؤدي الحكومة النمساوية الجديدة اليوم الاثنين اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تضم حزب الشعب النمساوي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب النمسا الجديدة الليبرالي، اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي النمساوي ألكسندر فان دير بيلن.

وسيكون المستشار الجديد هو زعيم حزب الشعب النمساوي كريستيان شتوكر، ونائب المستشار الجديد هو زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي أندرياس بابلر. ومن المقرر أن تتولى زعيمة حزب النمسا الجديدة، بياته ماينل-رايزنجر، منصب وزيرة الخارجية النمساوية.

ويعد أداء القسم بمثابة الخطوة الأخيرة في عملية تشكيل ائتلاف حاكم استمرت خمسة أشهر. وفاز حزب الحرية اليميني في الانتخابات البرلمانية التي جرت في خريف عام 2024، لكنه سيضطر إلى الجلوس على مقاعد المعارضة في ظل الائتلاف الجديد المكون من ثلاثة أحزاب.

ومن أهم مهام الائتلاف الحاكم الجديد تحفيز الاقتصاد وتقليص الفجوة الكبيرة في الميزانية. واتفقت الأحزاب الثلاثة أيضا على انتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة.