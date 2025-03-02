حاملة طائرات أمريكية تصل ميناء في كوريا الجنوبية

أكدت القوات البحرية في كوريا الجنوبية أن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وصلت إلى مدينة بوسان في جنوب البلاد اليوم الأحد في استعراض للقوة.

وقالت القوات البحرية أن الزيارة هي جزء من التزام "راسخ" من الولايات المتحدة بالردع الموسع وإظهار استعداد التحالف العسكري بين سول وواشنطن لمواجهة كوريا الشمالية.

وأضافت أن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية انضمت إليها السفينة الحربية برينستون والمدمرة ستيريت المزودتان بصواريخ موجهة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية الشهر الماضي وأمر بالاستعداد الكامل لاستخدام قدراتها الهجومية النووية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى البلاد منذ يونيو عندما وصلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية إلى بوسان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي نوفمبر 2023، توقفت أيضا حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون في بوسان.