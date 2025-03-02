مظاهرات واسعة النطاق لمؤيدي ومعارضي عزل رئيس كوريا الجنوبية

تجمع متظاهرون وسياسيون مؤيدون ومعارضون للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول في مسيرات واسعة النطاق في العاصمة سول ، في الوقت الذي تكافح فيه الأمة مع التداعيات السياسية لمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعزله لاحقا في مطلع ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المظاهرات، التي تزامنت مع ذكرى حركة الاستقلال المسماة حركة الأول من مارس ضد الحكم الاستعماري الياباني، جاءت بعد أن عقدت المحكمة الدستورية جلسة الاستماع النهائية في محاكمة عزل يون يوم الثلاثاء الماضي وبدأت المداولات بشأن ما إذا كانت سوف تعزله من منصبه أم تعيد تعيينه.

وتجمع نحو 150 ألف شخص في المظاهرات من الجانبين، وفقا لتقديرات أولية للشرطة، مما دفع الشرطة إلى حشد نحو 6400 فرد شرطة و230 حافلة شرطة للسيطرة على الحشود. وانتهت المظاهرات مساء السبت دون وقوع اشتباكات كبيرة.

وبدأت المظاهرات التي قادها القس الناشط المحافظ جون كوانج هون والمجموعة المسيحية المحافظة "أنقذوا كوريا" بالقرب من ميدان جوانجهوامون في وسط مدينة سول ويويدو في غرب سول في الساعة الواحدة ظهرا لمعارضة عزل يون.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرتين بنحو 120 ألف شخص.

وحضر العشرات من المشرعين من حزب سلطة الشعب الحاكم المظاهرة في يويدو، بما في ذلك النائب يون سانج-هيون، الذي ألقى رسالة نيابة عن الرئيس المعزول على منصة التجمع.

وفي هذه الأثناء، نظم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأربعة أحزاب معارضة أخرى، مظاهرة على بعد كيلومتر واحد فقط من المظاهرة المحافظة في وسط مدينة سول ظهر السبت، مطالبين بإقالة يون من منصبه.