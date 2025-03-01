ماذا قالت روسيا عن الصدام العنيف بين ترامب وزيلينسكي؟

بعد المواجهة الحادة التي شهدها البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي انتهت بمغادرة زيلينسكي المفاجئة، جاءت ردود الفعل الروسية لتؤكد تأييدها لموقف ترامب، وأعرب المسؤولون الروس ووسائل الإعلام الرسمية عن ارتياحهم لتطورات الأحداث.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الحادثة عبر منصة "تليغرام"، مشيدة بـ"ضبط النفس" الذي أظهره ترامب خلال المواجهة، حيث لم يلجأ إلى الاعتداء الجسدي على زيلينسكي.

كما انتقدت زاخاروفا زيلينسكي، واصفة إياه بأنه "شخص غير سار" واتهمته بـ"عض اليد التي تطعمه"، في إشارة إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

من جانبه، وصف ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق، زيلينسكي بأنه "وقح"، معتبرًا أن ترامب قدم له "صفعة قوية" في المكتب البيضاوي.

وأضاف ميدفيديف أن ترامب قال الحقيقة لزيلينسكي عندما حذره من أن نظام كييف "يلعب بالحرب العالمية الثالثة"، داعيًا إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

كما وصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، المواجهة بأنها "تاريخية"، ورأى فيها علامة على تحول في السياسة الأمريكية.

من ناحية أخرى، اتهم يفغيني بريماكوف، رئيس الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي، زيلينسكي بالسعي إلى استفزاز الجميع، محذرًا من أن نظام كييف قد يلجأ إلى تدبير أحداث دموية لإلقاء اللوم على روسيا.

وفي سياق متصل، احتفلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية بالحادثة، حيث نشرت قناة "RT" على منصة "X" (تويتر سابقًا) تغريدة تصف زيلينسكي بأنه كان "جالسًا ويداه بين ساقيه" بينما كان يتلقى انتقادات عنيفة من ترامب ونائبه.

على الجانب الأوروبي، بينما سارع العديد من القادة إلى التعبير عن دعمهم لزيلينسكي، وقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف التقليدي لروسيا، إلى جانب ترامب. وأشاد أوربان بموقف ترامب، معتبرًا أنه "دافع بشجاعة عن السلام".

جاءت هذه المواجهة في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكييف توترات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بجهود ترامب للتفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع، اتهم ترامب زيلينسكي بـ"عدم احترام الولايات المتحدة"، وحذره من أنه "يخاطر بالحرب العالمية الثالثة". كما انتقده نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لعدم إظهار الامتنان للدعم الأمريكي.

ومع تواصل المشادة لنحو خمس دقائق، قام المصوّرون بالتقاط الصور والفيديو من دون توقف، بينما قام المراسلون الصحافيون بالكتابة على هواتفهم وأجهزتهم بشكل محموم، في حين لم تجد دبلوماسية أوكرانية في واشنطن مفرا سوى في تغطية وجهها بيدها.

وقال ترامب لزيلينسكي "لكن عليك أن تتوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب" مضيفا "لا تملك أي اوراق للمساومة"، قبل أن يطلب وقف اللقاء وإخراج الصحافيين.

وبعد قرابة ساعة، غادر زيلينسكي البيت الأبيض، بينما تمّ إلغاء توقيع اتفاق المعادن والمؤتمر الصحافي الذي عادة ما يعقد بعد اللقاء.

لكن ترامب المعروف بأسلوبه السياسي الاستعراضي، كان يفكر بأمر آخر، اذ قال مع إخراج الصحافيين من المكتب "لحظة تلفزيونية جيدة. ما رأيك؟".

قبل هذه المواجهة، كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعرب عن رغبة روسيا في بناء حوار مع الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة كأساس لأي تفاهم دبلوماسي.