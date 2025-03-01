رئيس المفوضية الأوروبية السابق يقترح إصدار سندات دفاع أوروبية

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، تمويل الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية من خلال إصدار سندات مشتركة.

وقال يونكر في تصريح لموقع "تي أونلاين" الإخباري: "لا شك أن الجيش الألماني يحتاج إلى مزيد من الأموال، مثل الجيوش الأخرى في أوروبا"، موضحا أنه يرى أن هذه المشكلة لا ينبغي أن تحلها ألمانيا من خلال الديون فقط، بل أيضا بإصدار سندات أوروبية لمواجهة التحدي المالي.

وفي المقابل، أشار يونكر إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب وقتا طويلا، في ضوء مناقشات سابقة بشأن سندات اليورو، التي يُثار جدل حولها في ألمانيا حاليا، وقال: "ما أقترحه الآن وما تم القيام به فيما يتعلق بالجائحة هو سندات أوروبية مخصصة لأغراض محددة".

وانتقد يونكر سياسة الدفاع الحالية ووصفها بأنها غير كافية، وقال: "ميزانيات الدفاع الأوروبية ضئيلة للغاية بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد"، مضيفا أن أوروبا بحاجة ماسة إلى أن تصبح أكثر استقلالية، موضحا في الوقت الحالي أن هناك "جيشين فقط في أوروبا يتمتعان بالجاهزية الفورية، وهما الجيش الفرنسي والجيش البريطاني".

وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، دعا يونكر إلى إجراء إصلاحات هيكلية، وقال: "إذا جعلنا المشتريات في أوروبا أكثر عقلانية بعض الشيء - أي أنواع أقل من الأسلحة، وأنواع أقل من الدبابات، وأنواع أقل من المروحيات - فإننا قد نوفر 100 مليار يورو سنويا".

وفي الوقت نفسه، يدرك يونكر الصعوبات التي تكتنف تنفيذ هذا الاقتراح، وقال: "هناك تركة وطنية لا أحد يرغب في التخلي عنها. لن يتخلى الألمان أبدا عن بناء دباباتهم الخاصة".