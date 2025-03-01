ميدفيديف : زيلينسكي تلقى "صفعة قوية" من ترامب

أعرب ديمتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي وزعيم حزب روسيا الموحدة الحاكم ، عن سعادته بالصدام الذي شهدته أروقة البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة.

وأشاد ميدفيديف بترامب بسبب "تويبخه العنيف" لزيلينسكي ، قائلا إن الرئيس الأمريكي كان محقا في قوله إن الزعيم الأوكراني "يراهن على إشعال الحرب العالمية الثالثة".

وكتب ميدفيديف في تدوينة له على تطبيق تليجرام : "تلقى الجاحد صفعة قوية ... إن هذا لأمر مفيد." وقال الرئيس الروسي السابق إنه ينبغي الآن إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.