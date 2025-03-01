ميلوني تدعو إلى "قمة فورية" بين الولايات المتحدة وأوروبا

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى "قمة فورية" بين أوروبا والولايات المتحدة بعد المشادة الحادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.

وحثت ميلوني الحلفاء عبر المحيط الأطلسي على البقاء متحدين. وقالت في بيان "كل انقسام في الغرب يجعلنا جميعا أضعف ويصب في مصلحة أولئك الذين يريدون إسقاط حضارتنا... الانقسام لن يفيد أحدا".

وقالت إنه يجب أن يكون هناك نقاش مفتوح حول "كيف نريد التعامل مع التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم، بدءا من أوكرانيا".

وتعتبر رئيسة الوزراء اليمينية من أهم وسطاء الحكومة الأمريكية الجديدة للتواصل مع القادة الأوروبيين. وقد أشاد ترامب بها في عدة مناسبات. كما زارت ميلوني ترامب مرتين في الأسابيع القليلة الماضية.