المركبة دمرت نفسها .. "سبيس إكس" تكشف أسباب انفجار "ستارشيب"

أعلنت شركة سبيس إكس أنها حددت السبب المحتمل لانفجار مركبة ستارشيب خلال رحلتها التجريبية السابعة التي أُجريت في 16 يناير 2025. وأفادت الشركة أن حريقاً اندلع في الجزء الخلفي من المركبة، ما أدى إلى تعطيل معظم محركاتها، وانقطاع الاتصال بها، ثم تفعيل نظام الأمان الذاتي الذي تسبب في تدميرها.

ما الذي حدث بالضبط؟

كان هدف الرحلة السابعة اختبار ترقيات جديدة لنظام الصواريخ الثقيلة. في البداية، حقق الصاروخ إطلاقًا ناجحًا، وأكمل عملية حرق كاملة المدة، وانفصل المعزز سوبر هيفي عن ستارشيب بنجاح قبل أن يتم التقاطه في الهواء بواسطة برج الإطلاق في ستار بيس.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لستارشيب، حيث لوحظ وميض في القسم الخلفي بعد دقيقتين من إشعال محركات المرحلة الثانية، مما كشف عن ارتفاع ضغط غير طبيعي بسبب تسرب. وبعد دقيقتين إضافيتين، تكررت الظاهرة مع اندلاع حرائق مستمرة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل معظم المحركات باستثناء واحد، قبل أن تفقد الشركة الاتصال بالمركبة بالكامل، وفقا لتقرير نشره موقع "The Verg".

سبب الانفجار وفقًا للتحقيقات

وأظهرت التحليلات أن نظام سلامة الطيران فعل التدمير الذاتي بعد حوالي ثلاث دقائق من فقدان الاتصال. وتشير التقديرات إلى أن الاهتزازات أثناء الرحلة كانت أقوى بكثير مما تم اختباره مسبقًا، مما أدى إلى زيادة الضغط على أنظمة الدفع وحدوث تسرب وقود تجاوز قدرة التهوية ، مما تسبب في الحرائق المستمرة التي انتهت بانفجار المركبة.

آثار الحادث

تسبب الانفجار في تناثر الحطام فوق جزر توركس وكايكوس، حيث شاهد السياح المشهد أشبه بزخات نيزكية وشاركوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت سبيس إكس أن كل الحطام سقط ضمن المنطقة المخطط لها، لكن الحادث أدى إلى إبطاء وتحويل بعض الرحلات الجوية مؤقتًا في المنطقة وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

إجراءات سبيس إكس لمنع تكرار الحادث

كجزء من التحقيق المشترك بين سبيس إكس، إدارة الطيران الفيدرالية، ناسا، المجلس الوطني لسلامة النقل، وقوات الفضاء الأمريكية، أجرت الشركة اختبارًا لمحرك المركبة التي سيتم استخدامها في الرحلة التجريبية القادمة. واستنادًا إلى النتائج، قامت سبيس إكس بإجراء تحسينات كبيرة، شملت:

تعديلات على خطوط تغذية الوقود لمنع التسرب.

ضبط درجات حرارة الوقود وأهداف الدفع التشغيلية.

إضافة فتحات تهوية جديدة لتعزيز القدرة على التحكم في تسرب الوقود.

تركيب نظام تطهير جديد يستخدم النيتروجين الغازي لتقليل مخاطر الاشتعال.

تخطط سبيس إكس لإطلاق الرحلة التجريبية الثامنة لستارشيب، لكنها لا تزال بانتظار إغلاق التحقيق الرسمي من قبل FAA والحصول على التراخيص اللازمة لمتابعة البرنامج.

هل تنجح سبيس إكس في تجاوز العقبات؟

مع استمرار الشركة في تحسين تصميمها وتعديل أنظمتها، يبقى السؤال: هل ستتمكن ستارشيب من تحقيق رحلة ناجحة هذه المرة؟ كل الأنظار متجهة نحو الإطلاق القادم، حيث ستثبت الاختبارات القادمة مدى جاهزية المركبة للمهام المستقبلية، بما في ذلك رحلات الفضاء العميق نحو القمر والمريخ.