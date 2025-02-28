ترامب وزيلينسكي يوقعان اتفاقية معادن في اجتماع بالبيت الأبيض

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض لتوقيع صفقة معادن مهمة اليوم الجمعة في الوقت الذي تسعى فيه كييف لاستعادة الدعم الأمريكي في حربها ضد روسيا، مع تراجع واشنطن عن سياستها العقابية تجاه موسكو.

ويواجه زيلينسكي، الذي حصل على أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات ودعم معنوي من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موقفا مختلفا تماما من ترامب.

وقال الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري إنه يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بسرعة وتحسين العلاقات مع موسكو واستعادة الأموال الأمريكية التي أنفقت لدعم أوكرانيا.

كما تبنى ترامب موقفا أقل التزاما تجاه أمن أوروبا، الذي كانت الولايات المتحدة شريكا لا غنى عنه فيه منذ الحرب العالمية الثانية.

وشكل التغيير في نبرة واشنطن، الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا، صدمة لأوروبا وأثار مخاوف من إجبار كييف على إبرام اتفاق سلام يصب في صالح روسيا.

ومن شأن اتفاق المعادن الذي جرى التفاوض عليه في الأيام القليلة الماضية أن يفتح ثروات أوكرانيا المعدنية الهائلة أمام الولايات المتحدة، لكنه لا يتضمن ضمانات أمنية أمريكية، وهو ما يمثل خيبة أمل بالنسبة لكييف.