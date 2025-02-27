خطأ إداري يلغي برامج مكافحة الإيبولا في أمريكا.. وماسك يوضح التفاصيل

كشف رجل الأعمال إيلون ماسك أن الحكومة الأمريكية ألغت دون قصد جهود الوقاية من فيروس الإيبولا.

وقال ماسك في اجتماع لمجلس الوزراء إن وزارة الكفاءة الحكومية ارتكبت أخطاء أثناء شطب الوظائف وإلغاء البرامج خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف" لن نكون مثاليين، ولكن عندما نرتكب خطأ، سوف نقوم بإصلاحه على الفور".

وأوضح ماسك، الذي ليس عضوا بمجلس الوزراء أو مسؤولا منتخبا، أن خطأ تسبب "دون قصد" في إلغاء جهود مكافحة فيروس الإيبولا أثناء إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال ماسك" أعتقد أننا جميعا نريد الوقاية من الإيبولا. لذلك قمنا بإعادة جهود مكافحة الإيبولا على الفور، ولم يكن هناك أي انقطاع".

وأوضح" ولكن نحن في حاجة للتحرك سريعا إذا أردنا أن نحقق خفضا في الميزانية بقيمة التريليونات من الدولارات خلال العام المالي 2026. وهذا يتطلب توفير 4 مليارات دولار يوميا، وكل يوم من الآن حتى نهاية سبتمبر المقبل".

وأضاف" ولكن يمكننا أن نقوم بذلك، وسوف نقوم بذلك".