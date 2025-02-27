إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق نار قرب محكمة بغرب ألمانيا

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، في هجوم إطلاق نار على أشخاص بالقرب من المحكمة الإقليمية بمدينة بيليفيلد، في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي ألمانيا. وتم احتجاز اثنين مشتبه بهما، حسبما أفادت وكالة أنباء اسوشيتد برس (أ ب).

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في الشرطة، أنه جرى خلال الهجوم إطلاق عدة أعيرة نارية. وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم يدل المحققون بمعلومات عن مدى شدة الإصابات، حسبما أفادت وكالة (أ ب).

وذكرت الشرطة في بيان أنها لا تستبعد وجود صلة بمحاكمة تجري في المحكمة. وذكرت الشرطة في وقت لاحق اليوم أنها عثرت على سلاح يحتمل أن يكون استخدم في الهجوم.

وأضافت أنها لا يمكنها الإدلاء بمعلومات حاليا عن الضحايا أو المشتبه بهم، حسبما أفادت (أ ب). طويتم حاليا محاكمة شخص مشتبه به في تهم بالقتل بشأن وفاة الملاكم السابق بيسار نيماني جراء إطلاق النار عليه قبل نحو عام في بيليفيلد.